İçişleri Bakanlığı: "Gri kategoride yer alan 1 terörist, ikna yoluyla teslim oldu"
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İçişleri Bakanlığı: "Gri kategoride yer alan 1 terörist, ikna yoluyla teslim oldu"

31.10.2020 09:31 | Son Güncelleme: 31.10.2020 09:45
İçişleri Bakanlığı:

İçişleri Bakanlığı, Gri kategoride yer alan 1 teröristin, ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Gri kategoride yer alan 1 teröristin, ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.

Mardin ve Hakkari İl Jandarma Komutanlıklarınca müşterek yürütülen ikna çalışmaları sonucunda; 2012 yılında örgüte katılan ve terörden arananlarda gri kategoride yer alan 1 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan teröristle birlikte 1 Ocak'tan bu yana sadece ikna yoluyla gelenlerin sayısı 186'ya yükseldi.

-İHA-

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı
Eski HDP'li milletvekili Demir Çelik'in gri kategoride aranan terörist oğlu yakalandı
Firari eski HDP milletvekilinin Terör Arananlar Gri Liste'de yer alan oğlu adliyede
Firari eski HDP milletvekilinin Terör Arananlar Gri Liste'de yer alan oğlu adliyede
Son dakika haber | Firari eski HDP milletvekilinin 'Terörden Arananlar Listesi'nde yer alan oğlu tutuklandı
Son dakika haber | Firari eski HDP milletvekilinin "Terörden Arananlar Listesi"nde yer alan oğlu tutuklandı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Osman Durmuş Mesut Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Hande Demir Aleyna Tilki Kenan İmirzalıoğlu
Spor Erol Bulut Cüneyt Çakır Mehmet Özdilek Josef De Souza Malcolm Thomas
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Ege Denizi
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İçişleri Bakanlığı: "Gri kategoride yer alan 1 terörist, ikna yoluyla teslim oldu" - Hakkari
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.10.2020 09:45:46. #1.14#
title