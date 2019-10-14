'Gri' listedeki dhkp-c'li, yunanistan'a kaçarken yakalandı

14.10.2019 12:44

KIRKLARELİ'nin Babaeski ilçesinde aranan teröristler listesinde 'Gri' kategoride yer alan ve Yunanistan'a kaçma hazırlığında olan DHKP-C'li Seval Yaprak, polis tarafından yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan teröristler listesinde 'Gri kategoride bulunan 300 bin lira ödülle aranan DHKP-C yöneticisi Seval Yaprak'ın yurt dışına kaçacağı bilgisini aldı. Ekipler Seval Yaprak'ın ayrıca eylem hazırlığı içerisinde olduğu istihbaratı üzerine çalışmayı genişletti. Polis, İstanbul'dan Edirne yönüne giden 06 JY 97 plakalı aracı takibe aldı. Araç, Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde bir benzin istasyonunda durduğu sırada operasyon düzenleyen polis, DHKP-C terör örgütü üyesi Seval Yaprak ile insan kaçaklığı suçundan kaydı bulunan bir şüpheliyi gözaltına aldı. Yaprak'ın tanınmamak için pardösü giyip, başörtüsü taktığı görüldü.

Kaynak: DHA

Ekipler otomobilde yaptığı aramada, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirdi. Seval Yaprak'ın İstanbul'da polis tarafından yakalanacağını anlayınca Edirne üzerinden Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı öğrenildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde soruşturması süren Yaprak, 2016 yılından bu yana 'Gri' listede 300 bin lira ödülle aranıyordu.