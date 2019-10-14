14.10.2019 12:57

Gri listedeki DHKP-C'li yakalandı

Eylem hazırlığı içinde olduğu öğrenilen teröristin, takip edilmemek için eşkal değiştirdiği ortaya çıktı

İSTANBUL - Terör örgütü DHKP-C'nin önde gelen üyelerinden aranan teröristler listesinde 'gri' kategoride yer alan Seval Yaprak, düzenlenen operasyonla yakalandı. Örgüt üyesinin, eylem hazırlığı içinde olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, yasadışı terör örgütü DHKP-C'ye mensup Seval Y. adlı bir hücre sorumlusunun sansasyonel eylem hazırlığında olduğu istihbaratını alan İstanbul Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. İçişleri Bakanlığınca hazırlanan 'aranan teröristler' listesinde 'gri' kategoride yer alan Y.'nin saldırı gerçekleştirebileceği muhtemel bölgelerde çalışmalarını yoğunlaştıran emniyet güçleri, eylem hazırlığındaki teröristin eşkal değiştirdiğini belirledi. Takipten kurtulmak için başörtü takan Y.'nin Ankara plakalı bir otomobile binerek Edirne yönüne hareket etiğini saptayan terör polisi, aracın Babaeski'deki Pınarhisar Gişeleri yakınında bulunan akaryakıt istasyonuna girdiği sırada operasyon düzenledi. Terör polisince düzenlenen baskında, DHKP-C hücre sorumlusu Y. ve beraberinde aynı otomobilde bulunan insan ticareti ve göçmen kaçakçılığından aranan bir şüpheliyi gözaltına aldı.

Baskın yapılan otomobilde eylem talimatı ve örgütsel içerikli dokümalnlar ele geçirildi. Yakalanan örgüt sorumlsusu ve insan kaçakçısı, Terörle Mücadele Şubesine getirildi. Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA