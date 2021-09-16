Gri listedeki DHKP/C'li terörist İstanbul'da yakalandı - Haberler
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Gri listedeki DHKP/C'li terörist İstanbul'da yakalandı

AA / Gökhan Yılmaz - Haberler | Güncel
Gri listedeki DHKP/C'li terörist İstanbul'da yakalandı

İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan DHKP/C üyesi Kerim Kaya İstanbul'da yakalandı.

İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan DHKP/C üyesi Kerim Kaya İstanbul'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, DHKP/C terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilerek, olası terörist eylemlerin önlenmesine yönelik sürdürülen istihbari çalışmalarda, örgütün silahlı kanadı içerisinde faaliyet gösterdiği değerlendirilen ve "silahlı terör örgütüne üye olma", "terör örgütü propagandası yapma", "halkı kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşüne kışkırtma", "kamu malına zarar verme" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından aranan Kerim Kaya'nın son dönemde İstanbul'da olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığının Terör Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan Kaya'nın, Büyükçekmece, Çatalca ve Esenyurt ilçesi Kıraç bölgesinde sürekli yer değiştirmek suretiyle güvenilir evlerde kaldığı yönünde bilgiler elde edildi.

Bu bilgiler doğrultusunda Kerim Kaya, Esenyurt İstiklal Mahallesi Gazi Caddesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.

AA / Gökhan Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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