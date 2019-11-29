Gri listede aranırken yakalanan terörist tutuklandı
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Gri listede aranırken yakalanan terörist tutuklandı

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan ve gri listede aranan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ve ona yardım yataklık eden 2 kişi tutuklandı.

29.11.2019 17:30 | Son Güncelleme: 29.11.2019 17:30
Gri listede aranırken yakalanan terörist tutuklandı

'ın ilçesinde düzenlenen operasyonda yakalanan ve gri listede aranan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ve ona yardım yataklık eden 2 kişi tutuklandı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 19 Kasım'da düzenlenen operasyonda yakalanan gri kategoride arananlar listesinde bulunan Nirvana kod adlı Semra Tuncer ve 4 şüpheli, savcılıktaki sorgularının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Terörist Tuncer ve 2 zanlı nöbetçi sulh ceza hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olmak suçlamasıyla tutuklanırken, 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA
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