Gri listede aranan terörist etkisiz hale getirildi
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörden arananlar kategorisinin gri listesinde yer alan 'Hvinrej Çarçella' kod adlı PKK'lı Bilal Kaplan'ın, 26 Temmuz'da Irak kuzeyi Zap bölgesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
MİLLİ Savunma Bakanlığı, terörden arananlar kategorisinin gri listesinde yer alan 'Hvinrej Çarçella' kod adlı PKK'lı Bilal Kaplan'ın, 26 Temmuz'da Irak kuzeyi Zap bölgesinde etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Gri listede aranan Hvinrej Çarçella kod adlı Bilal Kaplan isimli PKK'lı teröristin 26 Temmuz 2019'da Irak kuzeyi Zap bölgesine düzenlenen hava harekatı ile etkisiz hale getirildiği tespit edildi."
Kaynak: DHA
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