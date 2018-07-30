Gri Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Gri Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, "Diyarbakır/Lice'de 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Aram Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir" denildi.

Gri Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi

TSK'dan yapılan açıklamada, "Diyarbakır/Lice'de 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Aram Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir" denildi.

(İHA)

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