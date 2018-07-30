Gri Listede Aranan Terörist Etkisiz Hale Getirildi
TSK'dan yapılan açıklamada, "Diyarbakır/Lice'de 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Aram Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir" denildi.
TSK'dan yapılan açıklamada, "Diyarbakır/Lice'de 23 Temmuz 2018 tarihinde icra edilen operasyonlarda etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin gri listede aranan Aram Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edilmiştir" denildi.
(İHA)