Gri listede aranan DEAŞ'li terörist sınırı geçerken yakalandı
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Gri listede aranan DEAŞ'li terörist sınırı geçerken yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Gri listede aranan DEAŞ'li terörist sınırı geçerken yakalandı Suriye'nin Haseke/Hol kampından kaçan ve gri listede aranan DEAŞ'li kadın terörist, Türkiye Suriye sınırında yakalandı.

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Gri listede aranan DEAŞ'li terörist sınırı geçerken yakalandı

ŞANLIURFA - Suriye'nin Haseke/Hol kampından kaçan ve gri listede aranan DEAŞ'li kadın terörist, Türkiye Suriye sınırında yakalandı. Gözaltına alınan terörist, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "DEAŞ silahlı terör örgütün faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesine yönelik olarak sürdürülen çalışmalar kapsamında;

2015 Ekim ayı içerisinde DEAŞ terör örgütüne katılan, hakkında "Canlı Bomba Eyleminde Kullanılabilecek Kişilerden olduğu" şeklinde istihbarı bilgi bulunan ve İçişleri Bakanlığı Terör Arananlar Listesinde Gri kategoride aranan ve H.T.O isimli kadın şahıs, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü kontrolündeki Haseke/Hol kampından kaçarak, ilimiz Akçakale ilçesi sınır hattından illegal yollardan ülkemize geçişi esnasında görevlilerimizce yakalanmıştır. H.T.O isimli şahıs hakkında düzenlenen tahkikat evrakları ile birlikte Adli makamlara sevk edilmiş ve tutuklanarak ilimiz Hilvan Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edilmiştir" denildi.

Gri listede aranan DEAŞ'li terörist sınırı geçerken yakalandı
Gri listede aranan DEAŞ'li terörist sınırı geçerken yakalandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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