Gri kategorideki terörist tutuklandı
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Gri kategorideki terörist tutuklandı

MARDİN'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim olan, İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride aranan PKK'lı A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gri kategorideki terörist tutuklandı
17.09.2020 14:38 | Son Güncelleme: 17.09.2020 14:42

MARDİN'de güvenlik güçlerinin ikna çalışması sonucu teslim olan, İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride aranan PKK'lı A.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı'nca temas sağlanan ve teslim olması için ikna edilen PKK'lı A.T., 11 Eylül'de Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. İçişleri Bakanlığı'nın 'Terör Arananlar' listesinde gri kategoride bulunan A.T., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. A.T., çıkarıldığı mahkemece 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanıp, cezaevine konuldu.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Selim KAYA
Selim KAYA
DHA Editörü
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