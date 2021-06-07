Gri kategorideki bir terörist daha etkisiz hale getirildi
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Gri kategorideki bir terörist daha etkisiz hale getirildi

Gri kategorideki bir terörist daha etkisiz hale getirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İçişleri Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları kapsamında Van'ın Başkale kırsalında icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde 'gri' kategoride bulunan 'Agit' kod adlı Gökhan Demir olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları kapsamında Van'ın Başkale kırsalında icra edilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörden arananlar listesinde 'gri' kategoride bulunan 'Agit' kod adlı Gökhan Demir olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanlığı, Eren-1 Operasyonları kapsamında, Van-Başkale kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince gerçekleştiren operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin, terörde arananlar listesinde 'gri' kategoride yer aldığını açıkladı. Etkisiz hale getirilen teröristin, sözde Başkale sorumlusu olan 'Agit' kod adlı Gökhan Demir olduğu belirtildi.

Teröristin; 15 Mayıs 2020 tarihinde, Van'ın Özalp ilçesinde Vefa Destek Grubunun aracına yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıda, bir belediye çalışanı ve bir sivil vatandaşın şehit olduğu ve bir belediye çalışanının yaralandığı terör olayının failleri arasında olduğu tespit edildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Gri kategorideki bir terörist daha etkisiz hale getirildi - Haberler
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