Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu 1'i gri kategoride yer alan 2 terörist, ikna yoluyla teslim oldu" denildi.

Gri kategoride aranan terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Van İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu 1'i gri kategoride yer alan 2 terörist, ikna yoluyla teslim oldu" denildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "21 Temmuz'da Van'da, Van İl Jandarma Komutanlığı'nın çalışması sonucu 1'i gri kategoride yer alan 2 terörist, ikna yoluyla teslim oldu. Terör örgütüne yönelik yürütülen başarılı operasyonlar ile örgütte çözülme ve kaçışlar devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.
(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

Kaynak: İHA
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