Gri kategoride aranan terörist Iğdır'da ölü olarak ele geçirildi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Gri kategoride aranan terörist Iğdır'da ölü olarak ele geçirildi

İçişleri Bakanlığı tarafindan yapılan açıklamada Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'ın ölü ele geçirildiği bildirdi.

Gri kategoride aranan terörist Iğdır'da ölü olarak ele geçirildi
21.09.2020 21:32 | Son Güncelleme: 21.09.2020 21:36

İçişleri Bakanlığı tarafindan yapılan açıklamada Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Terörden Arananlar Listesi'nde gri kategoride yer alan "Roni" kod adlı Halis Erdoğan'ın ölü ele geçirildiği bildirdi.

İçişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan yazılı açıklamada; "Yıldırım-3 Iğdır Operasyonu kapsamında Iğdır İl Jandarma Komutanlığınca 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyon sonrası bölgede yürütülen arama tarama faaliyetinde, terörden arananlarda gri kategoride yer alan Roni kod adlı Halis Erdoğan silahıyla birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir." ifadelerine yer verildi.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Emmanuel Macron Erol Mütercimler
Magazin Halil Sezai Deniz Akkaya Ferhan Şensoy Serenay Sarıkaya
Spor Erol Bulut Eddie Newton Sergen Yalçın Marcel Tisserand Robert Prosinecki
Daha Fazla Ateş Bursa Çocuk Atama
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Gri kategoride aranan terörist Iğdır'da ölü olarak ele geçirildi - Iğdır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.9.2020 21:37:33. #1.14#
title