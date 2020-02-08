Gri kategoride aranan terörist Erzurum'da etkisiz hale getirildi
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Gri kategoride aranan terörist Erzurum'da etkisiz hale getirildi

Gri kategoride 500 bin TL ödül ile aranan PKK'lı terörist Ömer Oran, Erzurum'da silahıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

08.02.2020 11:02 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:17
Gri kategoride aranan terörist Erzurum'da etkisiz hale getirildi

Gri kategoride aranan 'lı terörist Ömer Oran, 'da etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Erzurum kırsalında İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığıyla birlikte operasyon düzenlendi.

500 BİN TL ÖDÜLLE ARANIYORDU

Operasyonda, terörden arananlar listesinde 500 bin liraya kadar ödülle gri kategoride aranan sözde Serhat eyaleti Karayazı grup sorumlusu "Bager" kod adlı PKK/KCK mensubu silahlı terörist Ömer Oran, etkisiz hale getirildi.

Bölgede operasyonlar devam ediyor.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Gri kategoride aranan terörist Erzurum'da etkisiz hale getirildi
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