Gri kategoride aranan terörist Bitlis'te etkisiz hale getirildi

20.09.2019 16:57

Bitlis'te etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin 'Terör Suçundan Arananlar' listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Sipan Argeş kod adlı Devrim Akbay olduğu tespit edildi.



Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde 17 Eylül 2019 tarihinde icra edilen yakın hava desteği neticesinde 2 bölücü terör örgütü (BTÖ) mensubunun etkisiz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen 2 BTÖ mensubundan birinin 'Terör Suçundan Arananlar' listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride aranan Sipan Argeş kod adlı Devrim Akbay olduğu tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde operasyonlarını arttırarak, terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdürecektir" denildi. - BİTLİS

Kaynak: İHA