Greyder, sele kapılmak üzere olan araca set oluşturdu
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Greyder, sele kapılmak üzere olan araca set oluşturdu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Greyder, sele kapılmak üzere olan araca set oluşturdu -3 yaşındaki çocuğa yardım ettikten sonra ailesini kurtarmak isteyen bankacının son görüntüleri ortaya çıktıİnebolu Karayolu üzerinde Kür ilçesinde sel sularına kapılan bir otomobile gören greyder operatörü, aracın önüne set oluşturarak...

Greyder, sele kapılmak üzere olan araca set oluşturdu

-3 yaşındaki çocuğa yardım ettikten sonra ailesini kurtarmak isteyen bankacının son görüntüleri ortaya çıktı

KASTAMONU Kastamonu-İnebolu Karayolu üzerinde Kür ilçesinde sel sularına kapılan bir otomobile gören greyder operatörü, aracın önüne set oluşturarak sele kapılmasını engelledi.

Kastamonu-İnebolu karayolu üzerinde Küre ilçesinde seyir halinde iken aniden bastıran sel sularında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Buğlem'e yardım ettikten sonra ailesini de kurtarmak isterken sele kapılarak hayatını kaybeden bankacı Ertuğrul Sivek'in o anlara ait cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı.

Cep telefonuna yansıyan görüntülerde greyderin bir araca set oluşturduğu görülüyor. Aracın sele kapılması ihtimaline karşı ailenin tahliye etmek istediği sırada sel sularına kapılarak gözden kayboldu.

Olayın geçmişi

Bir bankada çalışan Ertuğrul Sivek, Kastamonu-İnebolu Karayolunda seyir halinde iken bir aracın sel sularına kapılmak üzere olduğunu gördü. Aracını durdurarak aileye yardım etmek isteyen Ertuğrul Sivek, araçta bulunan 3 yaşındaki Elif Buğlem'i kurtardıktan sonra güvenli bir noktaya bıraktı. Ardından tekrar aileye yardım etmek üzere sel bölgesine geri döndü. Elif Buğlem'in babası Murat Özdemir, annesi Şermin Özdemir ve ablası Sudenaz Özdemir ile birlikte Ertuğrul Sivek'te aracın içerisinde sel sularına kapılarak gözden kayboldu. Sivek'in, birkaç gün sonra kayalık alanda cenazesine ulaşıldı.

Greyder, sele kapılmak üzere olan araca set oluşturdu
Greyder, sele kapılmak üzere olan araca set oluşturdu
Greyder, sele kapılmak üzere olan araca set oluşturdu
Greyder, sele kapılmak üzere olan araca set oluşturdu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Vedat İkizoğlu

3 yaşındaki Elif'i kurtardıktan sonra sele kapılan bankacının görüntüsü ortaya çıktı
3 yaşındaki Elif'i kurtardıktan sonra sele kapılan bankacının görüntüsü ortaya çıktı
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