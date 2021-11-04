Grevdeki Bakırköy Belediyesi işçilerine destek

İSTANBUL (AA) - Bakırköy Belediyesindeki toplu iş sözleşmesinde zam yapılmaması üzerine greve çıkan Türkiye Belediyeler ve Genel Hizmetler İşçileri Sendikası (Belediye-İş) İstanbul 2 No'lu Şube üyelerine, İzmirli sendikalılardan destek geldi.

Bakırköy Belediyesi önünde çadır kuran sendika üyeleri, çaldıkları düdük eşliğinde çeşitli sloganlar atarak 11. günde grevlerini sürdürüyor.

Grev alanına "İşçiyiz, haklıyız, kazanacağız", "Atılan işçiler geri alınsın" yazılı pankartlar asan işçilere, yoldan geçen bazı vatandaşlar da alkışla destek veriyor.

İzmir'den Belediye-İş üyesi yaklaşık 400 kişilik grup, işçilere destek vermek amacıyla grevin yapıldığı bölgeye geldi. Sendikalılar, grevdeki işçilerle beraber Bakırköy Özgürlük Meydanı'nda halay çekti.

Burada basın açıklaması yapan Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Savaş Doğan, İzmir'den gelen sendika üyelerine teşekkür etti. Greve kararlı bir şekilde devam edeceklerini belirten Doğan, "Artan enflasyon karşısında sunulan sıfır zammı Bakırköy işçisi asla kabul etmiyor." dedi.

Grev nedeniyle polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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