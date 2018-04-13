Grev Nedeniyle Ziyarete Kapatıldı

EYFEL Kulesinin işletmesinden sorumlu şirket, yaptığı yazılı açıklamada, kulenin ziyarete kapatıldığını belirtti. Açıklamada, kulenin güvenliği ve işleyişinden sorumlu görevlilerin bir kısmının greve gitmesi nedeniyle bu kararın alındığı kaydedildi.

Çalışanların grevinin ne kadar süreceği hakkında bilgi paylaşılmayan açıklamada, kule çevresi ve bahçesinin ziyaret edilebileceği bildirildi. Gustave Eiffel tarafından 1889 Dünya Fuarı (Expo) için inşa edilen 324 metre yüksekliğindeki kule, geçen yıl 6 milyondan fazla kişi tarafından ziyaret edildi.

Kule, dünyada ücret ödenerek ziyaret edilen tarihi yapılar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Fransa'da bir süredir demiryolu, havacılık, temizlik, enerji ve güvenlik sektörü çalışanlarının katıldığı grevler devam ediyor.