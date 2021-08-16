Grev ne demek? Grev anlamı ne?
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Grev ne demek? Grev anlamı ne?

Grev ne demek? Grev anlamı ne?
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Anlamı en çok merak edilen kelimelerden olan Grev, sosyal hayatın için çok defa duyuluyor ve ne anlama geldiği araştırılıyor. Peki, Grev ne demek? Grev anlamı ne? İşte, Grev kelimesin anlamı!

Günlük hayatta sıkça duyulan ve anlamı merak edilen Grev kelimesinin ne demek olduğu araştırılıyor. Peki, Grev anlamı ne? Grev ne demek?

GREV NE DEMEK?

Grev:

isim, Fransızca grève

İş bırakımı:

"Tartışma, grevin nereden çıktığını aklına takanlar yüzünden büyüyüp genişledi. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor." - Nermi Uygur

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