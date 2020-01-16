Grev kararı fabrikalara asıldı
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Grev kararı fabrikalara asıldı

Türk Metal Sendikası tarafından alınan grev kararı ın fabrikalara asılmaya başlandı.

16.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 16.01.2020 16:40
Grev kararı fabrikalara asıldı

Türk Metal Sendikası tarafından alınan grev kararı ın fabrikalara asılmaya başlandı.


Alınan ilk grev kararı, Türk Metal Sendikası Şube Başkanı Kemal Durmaz tarafından Borusan Mannesman A.Ş. fabrikasında bulunan panoya asıldı. Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikasına (MESS) bağlı iş yerlerinde grev kararı aldıklarını bildirmişti. Kavlak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, toplu iş sözleşmesi kapsamında işveren tarafı MESS ile masada anlaşamadıklarını belirterek "Metal işçisine dayatılan yoksulluk ücretini kabul etmeyen sendikamız, bugün itibarıyla grev kararı almıştır. Sendikamız üyelerimizin hak ve özgürlükleri için mücadelesini kararlılıkla sürdürecek, temsil ettiği üyelerinden aldığı güçle yolundan dönmeyecektir. Kararımızın sendikamıza, üyelerimize ve işçi sınıfımıza hayırlı, uğurlu olsun" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İHA
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