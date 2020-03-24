Greta Thunberg: Koronavirüs bulaşmış olabilir, kendimi karantinaya aldım İklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüse yakalanmış olabileceğini ve yayılmasını önlemek için kendisini karantinaya aldığını duyurduğu bir video paylaştı

İklim aktivisti Greta Thunberg, koronavirüse yakalanmış olabileceğini ve yayılmasını önlemek için kendisini karantinaya aldığını duyurduğu bir video paylaştı. Thunberg, yeni tip koronavirüse Orta Avrupa'da yaptığı tren seyahatleri sırasında maruz kalmış olabileceğini belirtti. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com