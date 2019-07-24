Greta Thunberg: Fransız milletvekilleri genç aktiviste 'kıyamet gurusu' lakabını taktı

İklim değişikliğine karşı dünya çapında öğrenci gösterilerine öncü olan aktivist Greta Thunberg, aşırı sağcılar tarafından boykot edilen Fransa Parlamentosu'ndaki konuşmasında kendisiyle dalga geçen Fransız milletvekilerine, "Bizi dinlemek zorunda değilsiniz ama bilimi dinlemek zorundasındasınız" sözleriyle tepki gösterdi.

16 yaşındaki aktivist Salı günü Fransa Parlamentosu'nda yaptığı konuşmada milletvekillerine "iklim değişikliğinin temelindeki bilimsellikte birleşme" çağrısı yaptı.

Thunberg ve diğer genç iklim aktivistleri Fransa Parlamentosu'na farklı partilerden milletvekilleri tarafından davet edilmişti.

Thunberg'in İsveç Parlamentosu önünde yaptığı tek kişilik protesto eylemi, iklim değişikliğine karşı dünya çapında öğrenci gösterilerine ilham vermişti.

Thunberg, siyasetçilere yaptığı duygusal çağrılarla da beğeni toplamıştı.

Ancak muhafazakar Cumhuriyetçiler'den ve Marine Le Pen'in aşırı sağcı partisi Ulusal Cephe'den milletvekilleri, Thunberg'in parlamentodaki konuşmasını boykot etti.

Cumhuriyetçiler'in liderliğine oynayan Guillaume Larrive, meslektaşlarını konuşmayı boykot etmeye çağırdığı Twitter paylaşımında, "Kıyamet gurularına ihtiyacımız yok" dedi.

Konuşmasının öncesinde Thunberg'i, "Şort giyen peygamber", "Ekolojinin Justin Bieber'ı" ifadeleriyle aşağılamaya çalışan milletvekilleri de oldu.

Cumhuriyetçilerin liderliği için yarışan bir başka milletvekili Julien Aubert, Thunberg'in "Korku dalında Nobel Ödülü" alması gerektiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un En Marche (Yürüyüş) Partisi ve Yeşiller, Thunberg'in konuşmasını destekleyici bir tavır aldı.

Thunberg konuşmasında kendisini eleştirenlere yanıt verdi, hükümetlere karbon emilimini azaltmaları için acilen harekete geçmeleri çağrısını yineledi.

Konuşmasını İngilize gerçekleştiren Thunberg, kendisi gibi çocukların iklim değişikliği ile ilgili siyasetçileri "rahatsız edecek şeyler" söylemeye cesaret edebildikleri için "kötü çocuklar" olarak kabul edildiklerini söyledi.

"Sadece rakamları paylaştığımız için, bu bilimsel verileri, tahmin edilemeyecek ölçüde nefret ve tehdide maruz kalıyoruz. Milletvekilleri ve gazeteciler bizimle dalga geçiyor, hakkımızda yalan söylüyor."

İklim değişikliğiyle mücadele kampanyasını dünyaya taşıyan Thunberg, Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda da konuşmuştu.

Dünya çapında öğrenci eylemlerine ilham kaynağı olan Thunberg Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmişti. Time dergisi de 16 yaşındaki Thunberg'i "dünyanın en etkili 100 kişisi" listesine dahil etmişti.

Thunberg, Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco ile de görüşmüştü.