Greta Thunberg "duşsuz ve tuvaletsiz yatıyla" yola çıktı: İklim çağrısını Amerika'ya taşıyacak

15.08.2019 11:17

İsveçli çevre aktivisti Greta Thunberg, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki (ABD) iklim zirvesine katılmak için duşu ve tuvaleti olmayan yarış yatı ile İngiltere'den Atlantik'e yelken açtı.

16 yaşındaki Greta, iklim değişikliğine karşı harekete geçme çağrısını bir yıl boyunca tüm Amerika kıtasına yayacak. Euronews.com'da Görüntüle