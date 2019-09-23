Greta'nın kıvılcımı tarihin en büyük iklim protestosuna dönüştü: 1 senede 4 milyon kişi

23.09.2019 12:48

16 yaşındaki İsveçli aktivist Greta Thunberg'in1 sene önce tek başına başlattığı iklim protestosu geçtiğimiz cuma günü dünya genelinde 4 milyon kişinin katıldığı tarihin en büyük iklim konulu protestosuna dönüştü. ABD, İsveç, İngiltere, Almanya, Pakistan gibi birçok ülke bu protestolara destek verdi