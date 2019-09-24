Greta'dan liderlere sert sözler: Gençler ihanetinizin farkına vardı

Greta'dan liderlere sert sözler: Gençler ihanetinizin farkına vardı

İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız." dedi.

24.09.2019 13:27

İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız." dedi.

Kaynak: Euronews.com

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