Greta'dan liderlere sert sözler: Gençler ihanetinizin farkına vardı

24.09.2019 13:27

İsveçli iklim aktivisti 16 yaşındaki Greta Thunberg, "Benim burada olmamam gerek, okyanusun ötesinde okulda olmam gerek. Sizler ne cesaretle bizden umut bekliyorsunuz. Boş sözlerinizle çocukluğumu ve hayallerimi çaldınız." dedi.