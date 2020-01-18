Greta'dan Davos öncesinde dünya liderlerine mesaj: Daha hiçbir şey görmediniz

18.01.2020 14:43 | Son Güncelleme: 18.01.2020 14:43

İsveçli genç iklim aktivisti Greta Thunberg, İsviçre'nin Lozan kentinde 10 bin kişi ile beraber küresel ısınma karşıtı eyleme katıldı ve Davos Zirvesi öncesinde dünya liderlerine mesaj gönderdi: "Henüz hiçbir şey görmediniz.".



Salı günü Davos'da başlayacak olan Dünya Ekonomik Forum'a ikinci kez katılacak olan Thunberg, Lozan'da küresel ısınmaya karşı öncülüğünü ettiği Fridays for Future (Gelecek için Cumalar) protesto gösterisinde yaklaşık 10 bin kişi ile beraber yürüdü. Euronews.com'da Görüntüle