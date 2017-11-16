Grenfell Tower Yangınında Ölenlerin Sayısı 71 Kişi Olarak Açıklandı

– Grenfell Tower yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı yetkililer tarafından 71 kişi olarak açıklandı.



Binadan son çıkarılan iki cesedin 71 yaşındaki Victoria King ve kızı 40 yaşındaki Alexandra Atala olduğu açıklandı.



Yangında ölenlerin en gencinin yeni doğan bir bebek olduğu en yaşlısının ise 84 yaşında olduğu açıklandı.



Scotland Yard yetkilileri tarafından, bundan sonra başka ceset bulunacağına ihtimal verilmediği duyuruldu. - Londra