Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Semenov'a yenilerek gümüş madalyada kaldı
14.12.2020 22:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:02
Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Semenov'a yenilerek gümüş madalyada kaldı.
Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Semenov'a yenilerek gümüş madalyada kaldı
Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki