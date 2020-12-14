Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Semenov'a yenilerek gümüş madalyada kaldı
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Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Semenov'a yenilerek gümüş madalyada kaldı

14.12.2020 22:59 | Son Güncelleme: 14.12.2020 23:02
Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Semenov'a yenilerek gümüş madalyada kaldı

Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Semenov'a yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Semenov'a yenilerek gümüş madalyada kaldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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