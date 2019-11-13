Grekoromen güreşte Süper Lig şampiyonu belli oluyor
Grekoromen Güreş Süper Ligi'nde şampiyon yarın belli olacak.
Grekoromen Güreş Süper Ligi'nde şampiyon yarın belli olacak.
Ankara'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirilen müsabakalar sonunda gruplarında ilk 2 sırayı alan İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor, Ankara ASKİ Spor ve Kayseri Şekerspor, yarı finale yükseldi.
Ligde yarı final, üçüncülük ve final müsabakaları yarın gerçekleştirilecek.
Yarı finalde, A Grubu'nun lideri İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile B Grubu'nun ikincisi Kayseri Şekerspor, B Grubu'nun birincisi Ankara ASKİ Spor ile A Grubu'nun ikincisi Bursa Büyükşehir Belediyespor karşılaşacak.
Galip gelen takımlar şampiyonluk, kaybedenler ise üçüncülük için karşı karşıya gelecek.