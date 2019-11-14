Grekoromen Güreş Süper Lig şampiyonu İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu

14.11.2019 18:36 | Son Güncelleme: 14.11.2019 18:36

Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen Süper Lig finalinde Ankara ASKİ Spor'u 7-3 mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, şampiyonluğa ulaştı.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Ankara'daki Taha Akgül Spor Salonu'nda üç gündür devam eden organizasyonun yarı finalinde, Ankara ASKİ Spor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 8-2, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ise Kayseri Şekerspor'u 9-1 yenerek finale çıktı.

Finalde Ankara ASKİ Spor'u 7-3 mağlup eden İstanbul Büyükşehir Belediyespor, şampiyon oldu. Kayseri Şekerspor ise Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 7-3 yenerek üçüncülük elde etti.

Kaynak: AA