Grekoromen Güreş Milli Takımı, olimpiyat elemelerine hazırlanıyor
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Grekoromen Güreş Milli Takımı, olimpiyat elemelerine hazırlanıyor

13.03.2021 10:55 | Son Güncelleme: 13.03.2021 10:59
Grekoromen Güreş Milli Takımı, olimpiyat elemelerine hazırlanıyor

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 18-21 Mart'ta Avrupa kıtası için düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri için hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.

Grekoromen Güreş Milli Takımı, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 18-21 Mart'ta Avrupa kıtası için düzenlenecek 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları Elemeleri için hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Sarıyer Mersinli Ahmet Tesisleri'nde kampta bulunan milli sporcular antrenmanlarını teknik direktör Salih Bora yönetiminde yapıyor.

Kamp hakkında bilgiler veren Grekoromen Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Salih Bora, pandemi nedeniyle programlarda büyük değişiklik olduğunu aktararak, "Evlerde kaldığımız süreler oldu. Ancak kamp yapmamıza müsaade çıktıktan sonra çalışmalarımıza devam ettik. Ukrayna ve İtalya'da iki turnuvada başarılı sonuçlar aldık. Şimdi önümüzde çok zorlu süreçler var. 19 Mart tarihinde Avrupa kıtası için olimpiyat kalifikasyonları yapılacak. Peşinden 21-25 Nisan'da Avrupa Şampiyonası var. Onun ardından da 6-9 Mayıs tarihlerinde de olimpiyatlar için dünya kalifikasyonu yapılacak. Bu müsabakaların hepsi çok önemli bizim için." ifadelerini kullandı.

Şu ana kadar 6 sıkletin 2'sinde olimpiyat vizesi aldıklarını hatırlatan Bora, "Alabildiğimiz kadar kota alıp olimpiyatlara daha fazla sayıyla katılmak ve orada madalya kazanmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Olimpiyat elemelerinde Türkiye'yi 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Atakan Yüksel, 77 kiloda Fatih Cengiz ve 87 kiloda Metehan Başar temsil edecek.

Milliler, 18 Mart'ta Macaristan'a gidecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erkan Tiryaki

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