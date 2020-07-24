Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu kampı sona erdi BOLU Aladağlar'da hazırlık yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın kampı sona erdi.

BOLU Aladağlar'da hazırlık yapan Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın kampı sona erdi. Milli takım antrenörü Salih Bora, "Sosyal mesafe kuralına uyarak, fizik ve kondisyon çalışmalarının ağırlıkta olduğu kamp geçirdik" dedi.

Grekoromen Güreş Milli Takımı'nın Bolu Aladağlar'da gerçekleştirdiği 2 haftalık kamp tamamlandı. Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde günde çift antrenman yapan milliler, Dünya Güreş Federasyonu tarafından açıklanması beklenen takvime hazırlıksız yakalanmamak için özellikle güç ve kondisyon depoladı. Milliler, Ağustos ayında Dünya Güreş Federasyonu'nun şampiyona takvimini açıklamasıyla yeni antrenman programını belirleyecek.

Kamp çalışmaları hakkında bilgiler veren milli takım antrenörü Salih Bora, "Pandemi sürecinde yaptığımız ikinci kampımız bu. Bundan önce İstanbul Sarıyer'de bir kamp daha yaptık. Bu kampımız da 8-24 tarihleri arasındaydı. Sosyal mesafe kuralına uyarak, fizik ve kondisyon çalışmalarının ağırlıkta olduğu kamp geçirdik. Ağustos ayında Uluslararası Güreş Federasyonu'nun toplantısında alınacak olan kararlara göre kendimizi ayarlamaya çalışıyoruz." dedi.

Hazırlıklarını sürdürdüklerini ifade eden Bora, "Biz her ihtimale karşı hazırlıklarımızı devam ettiriyoruz. Pandemi süreci inşallah bittiğinde minder çalışmalarına başlayacağız. Şu anda minder çalışmaları yapmıyoruz. Yakın temaslı çalışma yapmıyoruz. Genelde kuvvet ağırlıklı ve kondisyon ağırlıklı çalışmalar yapıyoruz. Bizler için gerekli olan çalışma bunlar. Bunları yaptığımız için mutluyuz. Kampımız çok güzel geçiyor. Bundan sonra Ağustos ayında yapılacak olan toplantıdan sonra programımızı belirleyeceğiz. Şu anda durumumuz çok iyi" diye konuştu.

Kaynak: DHA