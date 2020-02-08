: Grekoromen Güreş Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda tüm sıkletlerde iddialı

08.02.2020 11:50 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:54

Grekoromen Güreş Milli Takımı Antrenörü Serkan Özden, İtalya'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda tüm sıkletlerde madalya kazanacak kapasitede olduklarını söyledi.

Serkan Özden, 10-16 Şubat'ta İtalya'nın başkenti Roma'nın ev sahipliği yapacağı şampiyona öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

2020 Tokyo Olimpiyatları öncesinde en ciddi turnuvalardan birine katılacaklarını belirten Özden, "Turnuvaya hazırız. Sporcularımızın form durumları gayet iyi. Tam takım halinde katılacağız. Sporcularımız, 10 sıkletin 10'unda da madalya alacak kapasitede. İnşallah gerekli mücadeleyi gösterip madalya alacaklarını ümit ediyorum." ifadelerini kullandı.

Milli takımda tüm hazırlıkların 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na yönelik olduğunun altını çizen Serkan Özden, "Tek beklentimiz öncelikle sakatlık olmaması. 2020 Tokyo Olimpiyatları bizim için çok önemli. Avrupa Şampiyonası'na yönelik bir çalışma gerçekleştirmiyoruz. Mart ve nisan aylarında olimpiyat kotası almak için 4 sporcumuz kıyasıya bir mücadele verecek. İyi sonuçlar elde edeceğimize inanıyorum." diye konuştu.

"Tek beklentimiz olimpiyatlara tam kadro gitmek"

Serkan Özden, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na tam kadro katılmayı hedeflediklerini aktardı.

Dünya Şampiyonası'nda olimpiyatlar için 2 kota aldıklarını hatırlatan Özden, şunları söyledi:

"İnşallah olimpiyatlara tam kadro gideceğiz. Tüm beklentimiz ve ümidimiz o yönde. Sporcularımız bunu başaracak kapasitede. Dünya şampiyonasında 2 kota alabildik. 130 kiloda Rıza Kayaalp ve 97 kiloda Cenk İldem. Bunun dışında 4 sıklette de mücadelemiz var. Bunlar, mart ayının sonunda Budapeşte'de ve nisanın sonunda Bulgaristan'da yapılacak turnuvalarda belli olacak. Sıkletlerinde ilk 2'ye giren sporcular vize alacaklar. İnşallah alacağız. 60 kiloda Kerem Kamal, 67 kiloda Atakan Yüksel, 77 kiloda Fatih Cengiz ve 87 kiloda dünya şampiyonumuz Metehan Başer vize mücadelesi verecek. Güçlü rakiplerimiz var. Buna rağmen inşallah kota alacağımızı ümit ediyoruz. Çocuklar istekli ve çok çalışıyorlar. Allah izin verirse tam takım halinde gitmeyi düşünüyoruz."

"Herkesin bizden beklentileri var"

Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenecek olimpiyat oyunlarında beklentileri karşılamak istediklerini vurgulayan Serkan Özden, şunları kaydetti:

"Olimpiyatlar çok büyük. 4 senede bir yapılıyor. Tüm dünyanın gözü ve kulağı olimpiyatlarda oluyor. Bir sporcunun en büyük hayali olimpiyatlarda madalya almak. Bu şekilde büyüyorlar. Olimpiyat senelerinde Avrupa şampiyonaları sönük geçiyor olabilir ama yapılmasında da yarar var. Bazı sıkletlerde diğer arkadaşlarımızı görüyoruz. Bizim için hazırlık oluyor. Orada gerekli mücadeleyi gösterip madalya almak bizim için çok önemli. Yıllardan beri olimpiyatlarda tek hedefimiz bu. Güreş, ülkemizin lokomotifi olmuş bir spor. Herkesin bizden beklentileri var. Biz de onların yüzünü kara çıkarmak istemiyoruz."

Kaynak: AA

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