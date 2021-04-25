Grekoromen güreş milli takımı Avrupa ikincisi
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Grekoromen güreş milli takımı Avrupa ikincisi

Grekoromen güreş milli takımı Avrupa ikincisi
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde güreşçilerimiz son günde 1 gümüş 1 bronz madalya kazandı.

Polonya'nın başkenti Varşova'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stilde güreşçilerimiz son günde 1 gümüş 1 bronz madalya kazandı. Toplamda 5 madalya kazanan grekoromen güreş milli takımı Avrupa ikincisi oldu.  

Şampiyonanın son gününde mindere çıkan 60 kiloda Kerem Kamal Ukrayna'lı Viktor Petryk'e 5-1 ve Belarus Artsiom Katsar'ı 7-2 yenerek çıktığı finalde Dünya şampiyonu Rus Sergey Emelin'e  yenilerek Avrupa ikincisi oldu. Bu arada milli güreşçi ilk devrede yaptığı 4 puan önce verildi ama Rusların etmesi sonucu  puanlar haksız bir şekilde  geri alındı. Bu gün mindere çıkan bir diğer güreşçimiz 67 kg'da  Murat Fırat ise   Rus asıllı İtalyan rakibi Zaur Kabaloev'i 3-1 yenerek Avrupa üçüncüsü oldu ve bronz madalya  kazandı.

Grekoromen stilde Rıza Kayaalp altın, Ekrem Öztürk, Kerem Kamal, ve Yunus Emre Başar gümüş, Murat Fırat bronz olmak üzere toplam 5 madalya kazanan grekoromen güreş milli takımı Avrupa ikincisi oldu. Grekoromen stilde şampiyon Rusya olurken, Gürcistan üçüncü sırada yer aldı.


- Ankara

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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