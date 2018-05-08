Greenway, Kule Tipi Güneş Enerjisi Santralleri Kuruyor

Türkiye'nin yenilikçi şirketlerinden Greenway, enerji sektöründe ses getiren projelere imza atıyor. Dünyada sadece 3 ülkenin başarabildiği 'Kule Tipi Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri' kuran şirket, 250 milyar dolarlık sektördeki sayılı oyunculardan biri olmayı başardı.

Eşine az rastlanan bu santral türünün Türkiye'deki ilk örneği ise Mersin'de uygulandı. 2013 yılında kurulan tesis 5 megavatlık (5 MW) termal güç kapasitesine sahip. Kule tipi güneş enerjisi henüz dünyada da oldukça yeni bir teknoloji. Aslında hemen herkesin çocukluğunda denediği büyüteçle kağıt yakma mantığı ile çalışıyor. Güneş enerjisi bir noktada toplanarak 540 dereceye varan bir sıcaklık elde ediliyor. Neredeyse nükleer teknolojilerine eşdeğer bu enerji, buhar gücüne, oradan da elektriğe dönüşüyor.

Sistem basit gibi gözükse de arka planda uzay teknolojilerinde uygulanan sistemler bulunuyor. Tesisin en yenilikçi özelliği ise kablosuz iletişime sahip olması. Yazılımı ve donanımı Greenway tarafından özel olarak tasarlanan bir algoritma ile belirli aralıklarda güneşin pozisyonu hesaplanıyor, aynalar uygun yöne çevriliyor ve gereken kalibrasyonlar akıllı yazılım sayesinde yapılıyor. Paneller birbirinden bağımsız ve milimetrenin 10'da 1'i oranında hassaslıkla güneşin hareketlerini takip ediyor.

İTÜ ARI Teknokent'te faaliyet gösteren Greenway'in Kurucu Ortağı Serdar Erturan, sistemin, fotovoltaik paneller gibi yaygın olmasa da geleceğin en önemli alanlarından biri olacağını söylüyor. Aynı zamanda New York Üniversitesi'nde Enerji Enstitüsü'ne de başkanlık yapan Erturan, "Kule Tipi Yoğunlaştırılmış Güneş Enerjisi Santralleri' önümüzdeki dönemde özellikle daha geniş çaplı elektrik üretimi projelerinde kullanılacak. Greenway ile birlikte Türkiye bu teknolojiye sahip olan sayılı ülkeler arasına girdi" diyor.

Greenway'ın geliştirdiği teknolojinin bir diğer önemli özelliği ise doğalgaz çevrim santrallerine de uygulanabiliyor olması. Yüksek maliyetler nedeniyle birçoğunun kapanmasının gündemde olduğu santraller yoğunlaştırılırmış güneş enerjisi sistemi ile tekrar verimli hale gelebiliyor. Ertuna bu konuyla ilgili olarak da şunları ifade ediyor: "Sistemimiz doğalgaz çevrim santrallerine entegre edilebilir. Güneşten enerji elde edilebilir, güneş yokken de doğalgaz devreye girer. Özellikle doğalgaz çevrim santralleri ile oluşturulacak bu hibrit tasarımlar, daha küçük ve verimli sistemlerin kurulmasına imkan sağlayabilir" dedi.