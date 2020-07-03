Greenpeace üyeleri, Almanya'da Federal Meclisin çatısında "kömür" eylemi yaptı Almanya'nın kömür yakarak elektrik üretmesini protesto eden çevre örgütü Greenpeace üyeleri, Federal Meclisin (Bundestag) çatısında eylem yaptı.

Almanya'nın kömür yakarak elektrik üretmesini protesto eden çevre örgütü Greenpeace üyeleri, Federal Meclisin (Bundestag) çatısında eylem yaptı. Yaklaşık 10 Greenpeace aktivisti, Bundestag çatısından aşağıya doğru iplerle salınarak, "Kömürsüz bir gelecek" yazılı pankartı açtı. Eylem, itfaiye erleri ve polisin Greenpeace üyelerine müdahalesiyle olaysız sona erdi. Mecliste kabul edilen yasaya göre, Almanya'da 2038'den sonra kömürle çalışan termik santraller kapanmaya başlayacak. Greenpeace ise yasadaki tarihi geç bularak, Almanya'da kömür kullanımının yasaklanmasının 2030'a çekilmesini istiyor. Kaynak: AA