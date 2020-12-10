Greenpeace'ten balonlu iklim gösterisi
10.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:50
Greenpeace üyelerinin sıcak hava balonu uçurması BRÜKSEL - Çevre örgütü Greenpeace, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerinin "iklim" gündemiyle toplanacağı Brüksel'deki AB Konseyi binası yanında bulunan Ellinci Yıl Parkı'nda (Parc du Cinquantenaire) sıcak hava balonu uçurdu.
Greenpeace üyelerinin sıcak hava balonu uçurması
BRÜKSEL - Çevre örgütü Greenpeace, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerinin "iklim" gündemiyle toplanacağı Brüksel'deki AB Konseyi binası yanında bulunan Ellinci Yıl Parkı'nda (Parc du Cinquantenaire) sıcak hava balonu uçurdu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir