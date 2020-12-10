Greenpeace'ten balonlu iklim gösterisi
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Greenpeace'ten balonlu iklim gösterisi

10.12.2020 12:45 | Son Güncelleme: 10.12.2020 12:50

Greenpeace üyelerinin sıcak hava balonu uçurması BRÜKSEL - Çevre örgütü Greenpeace, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerinin "iklim" gündemiyle toplanacağı Brüksel'deki AB Konseyi binası yanında bulunan Ellinci Yıl Parkı'nda (Parc du Cinquantenaire) sıcak hava balonu uçurdu.

Greenpeace üyelerinin sıcak hava balonu uçurması

BRÜKSEL - Çevre örgütü Greenpeace, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin liderlerinin "iklim" gündemiyle toplanacağı Brüksel'deki AB Konseyi binası yanında bulunan Ellinci Yıl Parkı'nda (Parc du Cinquantenaire) sıcak hava balonu uçurdu.

Greenpeace'ten balonlu iklim gösterisi
Greenpeace'ten balonlu iklim gösterisi
Greenpeace'ten balonlu iklim gösterisi
Greenpeace'ten balonlu iklim gösterisi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Dursun Aydemir

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