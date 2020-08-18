Greenland Filmi
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Greenland Filmi

Greenland filminin fragmanı, oyuncuları, resimleri ve tüm bilgileri. Greenland filminin oynadığı sinemalar ve seanslar.

Greenland Filmi
18.08.2020 09:54 | Son Güncelleme: 18.08.2020 10:15

Dünya büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Dünyanın yok olmasına neden olabilecek bir gök cismi gittikçe dünyaya yaklaşmaktadır. İnsanların kaçabilmesi için önlerinde sadece 48 saat vardır. Hayatta kalmak için zamana karşı yarışan evli bir çift, oğulları ile birlikte felaketten kurtulabilmek için Grönland’daki bir yeraltı sığınağına ulaşmaya çalışır.

Yönetmen: Ric Roman Waugh

Senaryo: Chris Sparling

Oyuncular: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd, Scott Glenn, Randal Gonzalez, Rick Pasqualone, Nicola Lambo, Alan Pietruszewski, Scott Poythress, Claire Bronson, Madison Johnson, Gary Weeks , Tracey Bonner, Merrin Dungey, Brandon Miller, Mike Senior, Esosa Idahosa, Hayes Mercure, Anissa Matlock, Andrew Huntoon, Spencer Garett, Kurt Yue, Kermit Rolison, Brandon Quinn, Okea Eme-Akwari, Gabriela DeNardo, Hope Davis, David Denman, Andrew Bachelor, Joshua Mikel

Filmin Türü: Gerilim

Orijinal Adı: Greenland

Yapımcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Yapım Yılı: 2020

Yapım Ülkesi: ABD

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 119 dk.

Dağıtıcı Firma: TME (The Moments Entertainment)

Vizyon Tarihi: 25.09.2020

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Kaynak: InterSinema.com

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