Green Hell Haziran'da konsollar için çıkış yapıyor! Konsol sürümü fragmanı yayınlandı!

Creepy Jar tarafından geliştirilen Green Hell, 2019 yılında PC için çıkış yapmıştı. Green Hell Haziran ayında PlayStation 4 ve Xbox One için çıkış yapacağını duyurdu.

Green Hell, Creepy Jar tarafından geliştirilen ve yayınlanan bir hayatta kalma video oyunudur. Oyun Amazon yağmur ormanlarında geçiyor. İlk olarak 2019 yılında PC için çıkış yapmış ve Ekim 2020'de Switch'e gelmişti. Oyun bu kez Haziran ayında konsol kullanıcıları için geleceğini duyurdu.

GREEN HELL TANITIM YAZISI

Green Hell, balta girmemiş Amazon yağmur ormanlarında geçen açık dünyalı bir hayatta kalma oyunu.

Yiyeceğin veya ekipmanın olmaksızın ormanda tek başına bırakılmanın ardından hayatta kalmaya ve buradan kurtulmaya çalışıyorsun. Hayata sıkı sıkı tutunmak için mücadele verdiğin bu dayanıklılık yolculuğunda, yalnızlığın etkileri hem bedenini hem de zihnini derinden etkiliyor. Bilinmezliğin tehlikelerine karşı ne kadar süre hayatta kalabilirsin?

Bu yolculuk sırasında dış dünyadan herhangi bir yardım almayacaksın. Gerçek hayatta kalma teknikleri öğrenmenin ardından sadece ellerini kullanarak barınaklar inşa etmen, araçlar üretmen ve avlanıp kendini koruyabilmek için silahlar yapman gerekecek. Sürekli olarak ormanın tehdidi altında, vahşi hayvanlara ve tropik hastalıklara karşı savaşacaksın. Ayrıca kendi zihninin kurduğu tuzaklara ve uçsuz bucaksız ormanın karanlık köşelerinde gizlenen korkulara göğüs germek zorunda kalacaksın.

HİKÂYE

Kendini Amazon yağmur ormanlarının yemyeşil ve kurtulması imkânsız derinliklerinde buluyorsun. Burası yeşil cehennem. Amacın bu kâbus ortamının derinliklerinde hayatta kalmak ve sezgilerini kullanarak buradan kaçmak. Elinde yalnızca bir telsizle bu sonsuz ve barınması zor ormanda sevdiğin birinin sesini takip edecek; buraya nasıl geldiğini yavaş yavaş ortaya çıkaracaksın. Ancak keşfettiklerinin hayatta kalmak için savaştığın şeylerden çok daha kötü olduğunu göreceksin.

SORU

İnsan zihninin derinliklerinde neler yatıyor?

OYUN ÖZELLİKLERİ

· Gerçek hayatta kalma teknikleri (ateş yakma, kamp inşası, hayvan tuzağı kurma gibi)

· Hayatta kalmayı sağlayacak nesnelerin bulunması ve oluşturulması (silah ve araçlar gibi)

· Yiyecek bulma (avcılık ve toplayıcılık)

·Duruma göre yara, hastalık ve diğer sorunların tedavisi

PSİKOLOJİK MACERA

Green Hell'in hikâyesi aşırı derecede zorlu koşullarda hayatta kalmanın psikolojik yönlerini öne çıkarıyor. Kendini yalnız başına bir gün daha hayatta kalmak için mücadele ettiğin, acımasız bir durumda buluyorsun. Yalnızca doğaya karşı değil; akıl sağlığını korumak için de savaşman gerekecek. Kendi zihninin derinliklerinde kaybolmamayı başarabilecek misin? Gerçeği ortaya çıkarabilmek için hayatının en zorlu zaferini kendine, zaaflarına ve korkularına karşı kazanman gerekecek.

AMAZON YAĞMUR ORMANLARI

Amazon yağmur ormanları dünyanın en zengin doğal ortamı olarak bilinir. Sayısız rengi ve sesi içinde barındıran bu nefes kesici bölge, ayrıca onu tanımayanlar için son derece ölümcül bir yer.

· Amazon yağmur ormanlarının bir bölümünden oluşan dünya haritası

· Zengin bitki örtüsü ve çeşitli hayvan türleri (memeliler, sürüngenler, kuşlar ve böcekler)

· Hayvanların doğal yaşam ve davranışlarının simülasyonu

· Hava nedeniyle dinamik olarak değişen ortam

ÖZGÜN MEKANİKLER

Böylesine uç durumlarda hayatta kalmak irade gerektiriyor; aksi halde seni bekleyen tek şey delilik ve ölüm. Green Hell'de fiziksel ve psikolojik sağlığınız tamamen birbirine bağlı. Vücut muayenesi modu oyunculara kendilerine teşhis koyma ve bedenlerini sağlığa kavuşturma şansı tanıyor. Ayrıca bu moddayken vücudunda yuvalanan her türlü parazitten de kurtulabiliyorsun.

Oyuncunun psikofiziksel parametreleri arasındaysa şunlar bulunuyor:

· Psikolojik durum

· Fiziksel durum

ÖZGÜN ÖZELLİKLER

· Dünya: Ölümcül ve nefes kesici Amazon yağmur ormanları

· Vücut muayenesi modu

· Çeşitli hayvan ve bitkilerin yanı sıra oyuncuyu bekleyen birçok tehlike

· Oyuncunun psikolojisini etkileyen çevre ve durumlar

· Çevresel değişikliklerin ekosistemi etkilemesi

· Sürükleyici bir hikâye

· Dinamik olarak değişen çevre

GREEN HELL KONSOL SÜRÜMÜ TANITIM VIDEOSU

Pc versiyonunda büyük beğeni toplayan Green Hell, şaşırtıcı hikayesiyle de ödüller aldı. İşte, Green Hell'in konsol sürümü fragmanı: