23.10.2019 14:41

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu ve Güney Avrupa ve Orta Asya Ticaret Komiseri Judith Slater, son 20 yılda Birleşik Krallık'ta doğan dijital teknoloji şirketlerinin sayısında patlama olduğunu belirterek, "Türkiye'deki yatırım ekibimiz de gelecekteki yatırım planlarınız için nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda konuşmaya hazır." dedi.

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı'nın düzenlediği Great Enterpreneur Games Türkiye yarışması, Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'nda gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılışında konuşan İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu ve Güney Avrupa ve Orta Asya Ticaret Komiseri Slater, etkinliğin, Türkiye'deki teknoloji start up'larının Uluslararası Ticaret Departmanı topluluğuyla bağlantı kurma ve girişim maceralarını küresel düzeye taşımalarına imkan sağlayacağını kaydetti.

Slater, teknolojinin Birleşik Krallık ekonomisinin kalbinde yer aldığını ve ülkenin, heyecan verici teknoloji gelişmelerine önayak olduğunu söyledi.

"AB'deki 69 unicorn'un 26'sı Birleşik Krallık'ta"

Judith Slater, Birleşik Krallık'ta Avrupa'nın hiçbir yerinde olmadığı kadar, değeri 1 milyar doların üzerinde teknoloji start up'ları, yani unicorn şirketler bulunduğunu belirterek, "Bu yıl itibarıyla Avrupa Birliği'nde (AB) yer alan her 69 unicorn'un 26'sı Birleşik Krallık'ta yer alıyor." dedi.

Türkiye'den girişimciler ve yatırımcıların, İngiliz girişimcilerle bağlantı kurmasını sağlayacaklarını ifade eden Slater, oyunun dinamik ortamının, tecrübe ve bilgi aktarımıyla iki ülke arasındaki ilişkileri daha da sağlamlaştıracağını vurguladı.

Slater, İngiliz hükümeti olarak Türk teknoloji şirketlerinin heyecan verici büyüme hikayelerinin bir parçası olmayı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

"Teknoloji şirketleri 7,9 milyar doların üzerinde risk sermayesi yatırımı çekti"

İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosu ve Güney Avrupa ve Orta Asya Ticaret Komiseri Slater, giderek artan sayıdaki Türk yatırımcının küresel hedeflerini Birleşik Krallık'ta, özellikle de teknoloji sektöründe gerçekleştirdikleri stratejik yatırımlar aracılığıyla yapmaya çalışmasından son derece memnun olduklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Birleşik Krallık, dünyanın en heyecan verici teknoloji merkezlerinden ve teknoloji şirketleri için de oldukça cazip. Son 20 yılda Birleşik Krallık'ta doğan dijital teknoloji şirketlerinin sayısında patlama oldu. Ayrıca 2018 verilerine göre, Birleşik Krallık teknoloji şirketleri, 7,9 milyar doların üzerinde risk sermayesi yatırımı çekti. Birleşik Krallık mükemmel bir yatırım destinasyonu ve Türkiye'deki yatırım ekibimiz de gelecekteki yatırım planlarınız için nasıl yardımcı olabileceğimiz konusunda konuşmaya hazır."

Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Bakanlığı Küresel Girişimci Programı Başkanı Derek Goodwin de söz konusu yarışmanın daha önce 16 kez düzenlendiğini ancak ilk kez Türkiye'de gerçekleştiğini, bu vesileyle Türkiye ile ilişkileri daha ileriye götürmek istediklerini söyledi.

Ödül, Londra'ya çalışma seyahati

Verilen bilgiye göre, etkinlik kapsamında başvuruda bulunan 200'e yakın girişimci arasından jürinin seçtiği 50 girişim yarışıyor.

Girişimciler, etkinliğe özel tasarlanan bir mobil uygulama üzerinden yatırımcıların sanal ortamda ilgisini çekmeye çalışacak. Günün sonunda ise en yüksek sanal yatırımı alan ilk 3 girişimci oyunu kazanmış olacak. Oyunu kazanan 3 girişim, Londra'ya 3 günlük bir çalışma seyahati gerçekleştirecek. Burada, kazanan girişimcilere Birleşik Krallık Uluslararası Ticaret Departmanı'nın Küresel Girişimci Programı (Global Entrepreneur Programme) iş geliştiricileri tarafından mentorluk sağlanacak ve girişimler, büyüme yolundaki hedeflerinin gerçekleştirebilmek için potansiyel iş ortaklarıyla bir araya getirilecek.

Kaynak: AA