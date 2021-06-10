Gratis'e Social Media Awards Turkey'de 5'inci kez altın ödül
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Gratis'e Social Media Awards Turkey'de 5'inci kez altın ödül

Gratis'e Social Media Awards Turkey'de 5'inci kez altın ödül
Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol - Haberler | Güncel

Gratis, Social Media Awards Turkey'de "Mağazalar" kategorisinde 5'inci kez altın ödülün sahibi oldu.

Gratis, Social Media Awards Turkey'de "Mağazalar" kategorisinde 5'inci kez altın ödülün sahibi oldu.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı ilk sosyal medya yarışması Social Media Awards Turkey sonuçlandı.

Gratis, Social Media Awards Turkey 2021'de SocialBrands Veri Analizi Ödülleri kapsamında "Mağazalar" kategorisinde 5'inci kez altın ödülü kazanma başarısı gösterdi.

Gratis, tüm sektörlerden markaların yıl boyunca sosyal medya performanslarını tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre verilen SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri'nde, hiçbir başvuruda bulunmadan sadece performansı ile jürinin dikkatini çekerek birinciliği aldı.

Yarışmanın düzenlendiği ilk yıldan itibaren "Mağazalar" kategorisinde altın ödül alan Gratis, yarışmanın 5'inci yılında da liderliği bırakmadı. Ödül değerlendirmesi; Gratis'in sosyal medya hesaplarının toplam etkileşim ve hayran sayıları, hayran artışı, performans istikrarı, etkileşimleri, sektörel performansı, hashtag ve mention kullanımı gibi kriterler üzerinden yapıldı.

Uzmanlığı ve fark yaratan servis anlayışı ile müşterilerine ayrıcalıklı hizmet sunarken sosyal medyadaki performansıyla da öne çıkan Gratis, özel günlerde gerçekleştirdiği dijital projeler ile yıl boyunca milyonlarca erişim ve izlenme oranına ulaştı. Her yıl sosyal medya hesaplarındaki izlenme ve etkileşimi maksimum düzeye taşıyan Gratis, Kadınlar Günü'nde gerçekleştirdiği "Güç Bende Artık" dijital projesi ile 5 milyon erişim ve 1 milyonluk izlenme sağladı. 2021 itibarıyla Instagram'da 3,3, Facebook'ta ise 2,1 milyon kişi tarafından takip edilen Gratis, Tiktok uygulamasındaki hesabı ile de takipçilerine ulaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol

Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz
Başörtülü akademisyene Nişantaşı'nda yumruklu saldırı: Sizi burada istemiyoruz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Şık Mehmet Muş Sedat Peker Memduh Büyükkılıç Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tan Taşçı Sarp Akkaya Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Okay Yokuşlu Merih Demiral Sergen Yalçın Mustafa Cengiz Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Gratis'e Social Media Awards Turkey'de 5'inci kez altın ödül - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 10.6.2021 13:06:40. #1.14#

title