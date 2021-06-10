Gratis'e Social Media Awards Turkey'de 5'inci kez altın ödül

Gratis, Social Media Awards Turkey'de "Mağazalar" kategorisinde 5'inci kez altın ödülün sahibi oldu.

Gratis, Social Media Awards Turkey'de "Mağazalar" kategorisinde 5'inci kez altın ödülün sahibi oldu.

Gratis'ten yapılan açıklamaya göre, Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliğiyle düzenlenen Türkiye'nin en kapsamlı ilk sosyal medya yarışması Social Media Awards Turkey sonuçlandı.

Gratis, Social Media Awards Turkey 2021'de SocialBrands Veri Analizi Ödülleri kapsamında "Mağazalar" kategorisinde 5'inci kez altın ödülü kazanma başarısı gösterdi.

Gratis, tüm sektörlerden markaların yıl boyunca sosyal medya performanslarını tamamen tarafsız ve veriye dayalı olarak hazırlanan SocialBrands sosyal medya marka endeksi sonuçlarına göre verilen SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri'nde, hiçbir başvuruda bulunmadan sadece performansı ile jürinin dikkatini çekerek birinciliği aldı.

Yarışmanın düzenlendiği ilk yıldan itibaren "Mağazalar" kategorisinde altın ödül alan Gratis, yarışmanın 5'inci yılında da liderliği bırakmadı. Ödül değerlendirmesi; Gratis'in sosyal medya hesaplarının toplam etkileşim ve hayran sayıları, hayran artışı, performans istikrarı, etkileşimleri, sektörel performansı, hashtag ve mention kullanımı gibi kriterler üzerinden yapıldı.

Uzmanlığı ve fark yaratan servis anlayışı ile müşterilerine ayrıcalıklı hizmet sunarken sosyal medyadaki performansıyla da öne çıkan Gratis, özel günlerde gerçekleştirdiği dijital projeler ile yıl boyunca milyonlarca erişim ve izlenme oranına ulaştı. Her yıl sosyal medya hesaplarındaki izlenme ve etkileşimi maksimum düzeye taşıyan Gratis, Kadınlar Günü'nde gerçekleştirdiği "Güç Bende Artık" dijital projesi ile 5 milyon erişim ve 1 milyonluk izlenme sağladı. 2021 itibarıyla Instagram'da 3,3, Facebook'ta ise 2,1 milyon kişi tarafından takip edilen Gratis, Tiktok uygulamasındaki hesabı ile de takipçilerine ulaşıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdulkadir Günyol