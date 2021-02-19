Gratis, 2'nci kez kişisel bakım sektörünün en teknolojik markası seçildi

Gratis, Nielsen Türkiye tarafından bu yıl 2'nci kez gerçekleştirilen Türkiye'nin en teknolojik markaları araştırması Tech Brands Turkey kapsamında "Kişisel Bakım Sektörü" kategorisinde 1'incilik ödülünün sahibi oldu.

Gratis, Nielsen Türkiye tarafından bu yıl 2'nci kez gerçekleştirilen Türkiye'nin en teknolojik markaları araştırması Tech Brands Turkey kapsamında "Kişisel Bakım Sektörü" kategorisinde 1'incilik ödülünün sahibi oldu.

Firmadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin en teknolojik markalarının belirlendiği Tech Brands Turkey ödül töreni, Pazarlamasyon.com ve dünyanın önde gelen araştırma şirketi Nielsen Türkiye iş birliği ile bu yıl 2'nci kez online olarak düzenlendi.

Gratis, Türkiye genelindeki tüketicilerin vermiş olduğu yanıtlar doğrultusunda bu yıl da rakiplerini geride bırakarak "Kişisel Bakım Sektörü" kategorisinde 1'incilik ödülünü aldı.

Nielsen Türkiye tarafından açık uçlu sorulara Türkiye genelindeki farklı SES grubundan tüketici kitlesinin vermiş olduğu yanıtlar baz alınarak hazırlanan raporun sonucunda belirlenen markaların ödüllendirildiği Tech Brands Turkey kapsamında Gratis, müşterilerine sunduğu teknolojik gelişmeler ile elde ettiği başarı sayesinde öne çıkan markalar arasındaki yerini alarak 1'inci seçildi.

Tüketicilerin alışveriş deneyimlerini yeniden şekillendirme hedefi ile 12 yıl önce yola çıkan ve bu süreçte kişisel bakım sektörüne yeni bir vizyon kazandıran Gratis, dünyaca ünlü markaların da içinde bulunduğu yüzlerce markayı Türk tüketicilerine sunmasının yanı sıra müşterilerinin keyifli alışveriş deneyimi yaşamasını hedefleyerek hizmetlerini de bu yönde geliştirmeye devam ediyor.

Türkiye'nin en teknolojik markaları arasındaki yerini alarak başarısını "Tech Brands Turkey" ödülü ile taçlandıran Gratis, teknolojik gelişmeleri hizmetlerine entegre ederek online mağazası Gratis.com ile de 7/24 kesintisiz alışveriş imkanı sunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Fatih Erdoğdu