Grasshopper Kulübü, Kamp İçin Altınordu Tesislerini Seçti

20.02.2020 12:20 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:20

İsviçre'de bulunan ve Avrupa'nın köklü klüplerinden olan Grasshopper Club Zürich kamp için Altınordu Tesis'lerini seçti. İsviçre'den İzmir'e gelen takım burada oyuncuları ile birlikte kamp yapıyor. Konu ile ilgili Altınordu F.K. Dış İlişkileri Yönetmeni Aydın Güvenir ve Grasshopper Club Zürich Oyuncu İzleme Şefi Johannes Moos açıklamalarda bulundu.