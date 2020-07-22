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Granit ithalatı için alınan önleme düzenleme

Vietnam üzerinden ithal edilen granit için uygulanan dampinge karşı önlem kapsamındaki firmalar yeniden belirlendi.

Granit ithalatı için alınan önleme düzenleme
22.07.2020 09:43 | Son Güncelleme: 22.07.2020 10:03

Vietnam üzerinden ithal edilen granit için uygulanan dampinge karşı önlem kapsamındaki firmalar yeniden belirlendi.

Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Değişiklikle, granit ithalatında daha önce yürürlüğe konulan dampinge karşı önlemi etkisiz kılmaya dönük faaliyette bulunmayan firmalar düzenlendi.

Buna göre, Vietnam'da yerleşik Dong A Granite Stone Co, Enterprise 380 Phu Tai Joint Stock Co. ve Hoan Cau Granite Co. Ltd. firmalarının bahse konu önlemi etkisiz kılmaya yönelik bir faaliyetleri bulunmadığı anlaşılırken, bu firmalarca üretilen ürünlere ilişkin işlemlerde üretici sertifikası aranarak söz konusu dampinge karşı önlemin uygulanmaması gerektiği değerlendirildi.

Bu kapsamda söz konusu firmalar için uygulanan dampinge karşı önlem kaldırıldı, diğer firmalar için ise ton başına uygulanan 174 dolarlık önlem devam edecek.

Tebliğ, 17 Şubat 2016'dan geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

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