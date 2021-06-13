GranFondo İstanbul pedalları Beykoz'da döndü

GranFondo İstanbul pedalları Beykoz'da döndü Avrupa'nın popüler yol bisiklet yarışı serilerinden Turkcell GranFondo heyecanı bu yıl ilk kez İstanbul'da yaşandı.

GranFondo İstanbul pedalları Beykoz'da döndü

İSTANBUL - Avrupa'nın popüler yol bisiklet yarışı serilerinden Turkcell GranFondo heyecanı bu yıl ilk kez İstanbul'da yaşandı. 15 ülkeden yaklaşık bin bisikletsever Beykoz'da pedal çevirdi.

Bu yıl ilk defa İstanbul'da gerçekleştirilen Avrupa'nın popüler yol bisiklet yarışı serilerinden Turkcell GranFondo heyecanına Beykoz ev sahipliği yaptı. Beykoz Belediyesi'nin desteğiyle yapılan Turkcell GranFondo 2021 İstanbul, sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önlemleri artırılmış olarak gerçekleştirildi.

Sporculardan Covid-19 Mesajı

Spor dolu yaşamı teşvik için bu yıl da "Hareket Et" vurgusuyla düzenlenen mücadelenin sembolik startına sporcular, dünyayı derinden etkileyen Covid-19 salgınına dikkat çekmek amacıyla maskeleriyle katıldı.

15 ülkeden yaklaşık bin bisikletseverin katıldığı yarışmada birincilik için 80 km'lik uzun ve 40 km'lik kısa parkurda pedal çeviren sporcular Yoros Kalesi, Yuşa Tepesi, Kaynarca ve Polonezköy'ün yemyeşil doğasından geçerek varışı yine Expo Alanı'nda tamamlayacak.

Granfondo'nun İstanbul'da ilkini gerçekleştirdiğini söyleyen Beykoz Belediye Başkanı Murat Aydın, "Burada muhteşem bir enerji var. Beykoz'un enerjisi yüksektir ama Granfondo İstanbul ile enerjimiz biraz daha yükseldi. Bu anlamlı organizasyona takılan sporcu arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Onlarla bir anlam kazandı. Beykozlu hemşerilerime de teşekkür ediyorum bize bu yetkiyi verdiler" diye konuştu.

İlk yarışı olduğu için heyecanlı olduğunu söyleyen Nurullah Kılınç, "Benim ilk yarışım ve deneyimim o yüzden heyecanlıyım. Pandemi sürecinde bu yarışın yapılması mükemmel bir şey. Tüm arkadaşlara başarılar dilerim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Cüneyt Sevindik