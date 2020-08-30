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"Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı" tamamlandı

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından Turkcell'in iletişim sponsorluğunda, sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen "Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı" ödül töreniyle sona erdi.

30.08.2020 19:30 | Son Güncelleme: 30.08.2020 19:36

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından Turkcell'in iletişim sponsorluğunda, sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlenen "Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı" ödül töreniyle sona erdi.

Kısa parkuru 76,7 kilometre, uzun parkuru ise 102,8 kilometre olan yarışa, yaklaşık 2 bin amatör ve profesyonel bisiklet tutkunu katıldı. Sporcuların "kısa yarış", "uzun yarış", "paralimpik kısa yarış", "paralimpik uzun yarış" ve "milli uzun yarış" olmak üzere 5 kategoride mücadele ettiği organizasyon, Millet Bahçesi'nde sona erdi.

Burada düzenlenen törende, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer, Bursa Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Başparmak ve sponsor temsilcileri derece giren sporculara ödüllerini verdi.

Aktaş, ödül töreninde yaptığı konuşmada, bisiklet sporuna gönül verenleri Bursa'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Büyük Zafer'in 98'inci yıl dönümü vesilesiyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazileri rahmet ve minnetle andıklarını belirten Aktaş, "Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset, mottosuyla düzenlenen GranFondo Bursa, pandemi sürecinde yapılan başarılı bir organizasyon oldu. İnşallah önümüzdeki yıllarda çok daha iyi organizasyonları hep beraber yapacağız. Organizasyonun genel anlamda amacına ulaştığına inanıyorum. Tüm sponsorlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi.

Aktaş, Büyükşehir Belediyespor bünyesinde 21 branşın bulunduğuna değinerek, "Bisiklet sporunun daha da yaygınlaşması adına bu organizasyonun önemli bir araç olduğunu düşünüyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın sene-i devriyesinde bir hamle başlatıyoruz. Bursa olarak bisikletle daha çok anılacağız. Bisiklet sporunun altyapısını şehrimizde hep beraber oluşturacağız." ifadelerini kullandı.

"Bu tarz organizasyonlara destek olmaya devam edeceğiz"

Turkcell İletişim Direktörü İsmail Özbayraktar ise çok özel bir günde güzel bir organizasyon gerçekleştiğini söyledi.

Turkcell'in pandemi döneminde maske, hijyen ve mesafe kurallarına uygun olarak yapılan bu yarışa destek verdiğini anımsatan Özbayraktar, "Sağlıklı bir yaşam için hareket etmeyi teşvik edecek bu tarz organizasyonların sayısını arttırmak lazım. Çok güzel bir ortam ve güzel bir yarış. Bu tarz organizasyonlara destek olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

'Granfondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı' tamamlandı

Kaynak: AA

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