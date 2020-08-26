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Granfondo Bursa için heyecan artıyor

Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde 30 Ağustosta düzenlenecek Gran Fondo Bursa için heyecan arttı.

Granfondo Bursa için heyecan artıyor
26.08.2020 13:05 | Son Güncelleme: 26.08.2020 13:09

Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde 30 Ağustosta düzenlenecek Gran Fondo Bursa için heyecan arttı.

Türkiye'nin sosyal mesafeli ilk uluslararası bisiklet yarışı için geri sayım başladı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen Gran Fondo Bursa, 30 Ağustos Zafer Bayramında gerçekleştirilecek. Yerli ve yabancı 2 bine yakın bisikletseverin katılacağı organizasyonun startı, Bursa Millet Bahçesi'nden verilecek. Altıparmak ve Osmangazi'den geçecek bisikletçiler, parkuru da yine Bursa Millet Bahçesi'nde tamamlayacak. Kısa yarış, uzun yarış, paralimpik kısa yarış, paralimpik uzun yarış ve milli uzun yarış olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilecek olan GranFondo Bursa, 'Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset' sloganıyla düzenlenecek.

Sporcuların startta bölünmüş çizgilerden çıkış yapacağı yarışta maskeler takılı olacak. Alandaki sağlık tedbirlerinin 10 kat artırıldığı organizasyonda sporcu dinlenme alanları da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanacak. - BURSA

Kaynak: İHA

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