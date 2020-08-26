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GranFondo Bursa heyecanı, Zafer Bayramı coşkusuyla birleşecek

Pandemi sürecinde Türkiye'nin sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önemleri artırılmış ilk uluslararası bisiklet yarışı olacak GranFondo Bursa, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilecek.

GranFondo Bursa heyecanı, Zafer Bayramı coşkusuyla birleşecek
26.08.2020 10:54 | Son Güncelleme: 26.08.2020 10:59

Pandemi sürecinde Türkiye'nin sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önemleri artırılmış ilk uluslararası bisiklet yarışı olacak GranFondo Bursa, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda gerçekleştirilecek.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin himayesi ve Turkcell'in iletişim sponsorluğunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından düzenlenen GranFondo Bursa, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda yapılacak. Pandemi sürecinde Türkiye'nin sosyal mesafe kurallarına uygun, sağlık önemleri artırılmış ilk uluslararası bisiklet yarışı olacak organizasyona yerli ve yabancı yaklaşık 2 bin sporcu katılacak. Organizasyonun startı Bursa Millet Bahçesi'nden verilecek. Altıparmak ve Osmangazi'den geçecek sporcular, finişi de yine Bursa Millet Bahçesi'nde yapacak.

Kısa yarış, uzun yarış, paralimpik kısa yarış, paralimpik uzun yarış ve milli uzun yarış olmak üzere 5 kategoride gerçekleştirilecek olan GranFondo Bursa, 'Zaferi yüreğinde, gücü pedalında hisset' sloganıyla düzenlenecek.Sporcuların startta bölünmüş çizgilerden çıkış yapacağı GranFondo Bursa'nın sembolik startında maskeler de takılı olacak. Alandaki sağlık önlemlerinin 10 kat artırıldığı organizasyonda sporcu dinlenme alanları da sosyal mesafe kurallarına uygun olarak hazırlanacak.

Kaynak: DHA

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