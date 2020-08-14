Granfondo Bursa başlıyor Sosyal mesafeli, sağlık tedbirleri artırılmış ülkemizin ilk uluslararası bisiklet yarışı Granfondo Bursa başlıyor.

Sosyal mesafeli, sağlık tedbirleri artırılmış ülkemizin ilk uluslararası bisiklet yarışı Granfondo Bursa başlıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin himayesinde, Turkcell'in iletişim sponsorluğunda Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü tarafından yapılacak olan GranFondo Bursa Uluslararası Bisiklet Yarışı 30 Ağustos'ta başlıyor.

Tüm dünyanın etkilendiği Covid-19 salgının ardından gerçekleşecek olan en büyük bisiklet organizasyonunda 'Bursa' yerli ve yabancı yüzlerce bisiklet tutkununa ev sahipliği yapacak. Türkiye ve Bursa için önem taşıyan bu organizasyonun basın bilgilendirme toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'ın iştirakiyle 18 Ağustos Salı günü saat 12: 00'da Anatolia Otel'de yapılacak. - BURSA

Kaynak: İHA