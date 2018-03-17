Grandmedical Manisaspor-Gazişehir Gaziantep Maçının Ardından

Spor Toto 1. Lig'in 28. haftasında konuk ettiği Gazişehir Gaziantep'e 6-0 yenilen Grandmedical Manisaspor'un teknik direktörü Aytekin Viduşlu, gelecek sezonun planı doğrultusunda 20 yaş grubu oyuncularla mücadele ettiklerini söyledi.

Manisa 19 Mayıs Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Viduşlu, kulüp olarak çok zorlu bir dönemden geçtiklerini belirtti.

Gaziantep ekibine başarı dileyen Viduşlu, "Bu maç bitti artık. Bizim için 6-0 önemli değil. Ligin bitimine 6 hafta kaldı. Bir sene sonrasının planlarını yaptık. Bu doğrultuda bütün gençlerimizi yukarıya alıp ortalama 20 yaş grubuyla mücadele ediyoruz. Bunun artıları da oluyor eksileri de oluyor. Gol yememe dakikalarını uzattığımız takdirde direnç olarak bize yansıyacaktı ama erken yediğimiz gol ve ilk yarının sonlarına doğru yediğimiz goller bizi olumsuz yönde etkiledi. Biz artık bundan sonraki süreçte çocukların gelişimini sağlamak zorundayız. Onları bir sene sonrasına hazırlamak zorundayız." şeklinde konuştu.

Gazişehir Gaziantep cephesi

Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Erkan Sözeri ise maçın çok fazla değerlendirilecek bir durumu olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Pırıl pırıl gençlerden oluşan bir Manisaspor takımı vardı karşımızda. Ellerinden geleni yapmaya çalıştılar. Bu tarz maçlar aslında ciddiye alınmadığı zaman zor olur. Biz buna izin vermedik. Oyuncularımı ciddiyetlerinden dolayı kutluyorum. Manisaspor sanırım önümüzdeki senenin hazırlığını yapıyor. Onlara da başarılar diliyorum. Skoru belki biraz daha geride tutabilirdik ama hedefe giden bir takım olduğumuz için bize averaj da lazım. O yüzden camia kusura bakmasın. Ben oyuncularımı tebrik ediyorum. Manisaspor'a da başarılar dilerim."