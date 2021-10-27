Grand Theft Auto: The Trilogy sistem gereksinimleri 2021! Grand Theft Auto: The Trilogy sistem gereksinimleri neler?
Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ın çıkış tarihinin sızdırılmasının ardından sistem gereksinimleri de rockstar destek sayfasına görüldü. Grand Theft Auto: The Trilogy sistem gereksinimleri nelerdir? Grand Theft Auto: The Trilogy kaç GB? Detaylar haberimizde…
GTA Trilogy Definitive Edition, Rockstar Games tarafından geliştirilen ve GTA III, GTA Vice City ve GTA San Andreas oyunlarının yenilenmiş sürümlerini içermektedir.
GTA Trilogy, Playstation 4, PlayStation 5, Android, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, iOS ve Microsoft için çıkış yapacak. İşte Grand Theft Auto: The Trilogy sistem gereksinimleri.
- İşlemci: Intel Core i5-2700K veya AMD FX-6300
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 769 2GB veya AMD Radeon R9 280 3GB
- RAM: 8 GB RAM
- İşletim Sistemi: Windows 10
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- İşlemci: Intel Core i7-6600k veya AMD Ryzen 5 2600
- Ekran kartı: NVIDIA GeForce GTX 970 4 GB veya AMD Radeon RX 570 4GB
- RAM: 16 GB RAM
- İşletim Sistemi: Windows 10
Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition'ı oynayabilmek için en temel kurulum dahil en az 45 GB boş alan gerekmektedir.
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